Veteriner hekimlerden ortak çağrı: Kedilerde düzenli sağlık kontrolleri şart - Son Dakika

Veteriner hekimler, kedilerin düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti. Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün" çağrısında bulunan Royal Canin Türkiye'ye veteriner hekim meslek örgütleri ve odalarından destek geldi.

Proje kapsamında; İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET), Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET), Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) ve Acil Veteriner Hekimleri Derneği (TuVECCA) gibi sivil toplum kuruluşlarını temsil eden veteriner hekimler, düzenli sağlık kontrollerinin her kedi için yaşamsal önemde olduğuna dikkat çekerek kedi sahiplerine çağrıda bulundu.

Düzenli veteriner hekim kontrolleri ve erken teşhis, insanlarda olduğu gibi hayvanların da yaşamını kurtarabilir. Royal Canin Türkiye, kedi sahiplerinin bu konudaki farkındalığını artırabilmek ve kedilerin daha sık sağlık kontrollerinden geçirilmelerini teşvik edebilmek amacıyla her yıl gerçekleştirdiği "Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün" kampanyasını bu yıl, 15 Kasım-15 Aralık tarihleri arasında hayata geçirdiğini duyurdu. Kedi sahiplerinin bu süreçte ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgi ve bakım önerisini, kampanya için yaratmış olduğu www.kedimklinikte.com web sitesinde bir araya getiren Royal Canin, site üzerinden, kedi sağlığı, bakımı ve klinik ziyaretlerinde dikkat edilmesi gerekenleri hayvan sahiplerinin bilgisine sundu.

HAYVANSEVERLİK SORUMLULUK GEREKTİRİYOR

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) Başkanı Veteriner Hekim Prof. Dr. Murat Arslan, "Hayvanseverlik, oldukça fazla bilinç, özveri ve sorumluluk gerektiriyor. Ülkemizde bu konuda güzel gelişmeler olsa da önümüzde daha gelişim kaydetmemiz gereken noktalar bulunuyor. Yaşamlarını evde geçiren kedilerin veteriner hekime götürülmeye daha az ihtiyacı olduğu gibi yanlış bir kanı mevcut. Oysa kediler için de en az köpekler için olduğu kadar düzenli aralıklarla sağlık kontrolleri planlamalıyız. Bu yüzden, 'Kedinizi Veteriner Hekimine' götürün projesi gibi, kedi sahiplerini harekete geçmeye davet eden projeler oldukça değerli. Yaşam boyu mutlu ve refah dolu bir birliktelik için 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' çağrısını daha güçlü bir şekilde vurgulamalıyız" dedi.

RUTİN ZİYARETLER HASTALIKLARIN ERKEN TEŞHİSİ İÇİ BİR FIRSAT

Kedici Veteriner Hekimler Derneği (KEDVET) Başkanı Veteriner Hekim Dr. Tarkan Özçetin, projeyle ilgili olarak, rutin veteriner hekim ziyaretlerinin kedilerin sağlığını korumak ve geliştirmek için bir fırsat olduğunu dile getirdi ve şu şekilde devam etti:

"Kedilerin sağlığı için yavruluk döneminden itibaren düzenli veteriner hekim ziyaretleri oldukça önemli. Her bir ziyaret, hayvan sahiplerinin anlayabileceği bir semptom ile henüz kendini göstermese de, veteriner hekimlerin kedilerde var olan hastalığı teşhis edebilmesi için bir fırsat. Ne yazık ki, kedilerle ilgili pek çok yanlış bilgi her geçen gün kontrolsüz bir şekilde yayılırken toplumda yanlış algı da aynı oranda artıyor. Hayvan sahiplerinin, kedilerini sağlığından etme riski olan yanlış ve bilimsellikten uzak bilgilere itibar etmemesi gerekiyor. Bu noktada veteriner hekimler, hayvan sahiplerinin doğru ve bilimsel bilgiye ulaşabilecekleri en güvenilir kaynak konumunda. Hayvan sahipleri her bir kontrolü kedilerini ve ihtiyaçlarını daha iyi anlamak için bir fırsat olarak değerlendirmeli ve rutin ziyaretlerini asla aksatmamalı."

"ROYAL CANİN TÜM PAYDAŞLARI İÇİN DEĞER YARATIYOR"

Klinisyen Veteriner Hekimler Derneği (KLİVET) Başkanı Veteriner Hekim Tarık Akan, Royal Canin'in ortaya koyduğu projelerle hayvanlara, sahiplerine ve veteriner hekimlere dokunarak tüm paydaşları için değer yarattığını ifade ederek, "Rutin kontroller sayesinde veteriner hekimler birçok hastalığın önüne geçebilir ve hayvanların yaşam kalitesini artırabilir. Daha yavruluk döneminde başlayacak rutin kontroller sayesinde hayvanların gelecekte yaşayabilecekleri sıkıntıları tespit ederek yaşam şekilleri ile ilgili çok önemli önerilerde bulunuyoruz. Düzenli veteriner hekim kontrolleri, sorumlu hayvan sahipliğinin de en önemli kısımlarından bir tanesidir. Düzenli kontroller, sadece hayvanların değil, sahiplerinin de yaşam kalitesini artırmaktadır. Bu yüzden, yaşam boyu sürecek mutlu bir birliktelik için 'Kedinizi Veteriner Hekimine Götürün' çağrısına dernek olarak biz de destek veriyoruz" dedi.

"HAYVANLARIMIZIN SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİ KORUYUCU HEKİMLİKTEN BAŞLIYOR"

Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği (KHVHD) Başkanı Veteriner Hekim Erkut Gören, projenin önemi konusunda şunları söyledi:

"Royal Canin gibi bir markanın bu tarz bir sosyal farkındalık çalışmasını hayata geçirmesi, veteriner hekimlerin hayvanların sağlığı için hayati bir paydaş olduğunu göstermesi açısından oldukça değerli. Tıpkı insanlar için olduğu gibi hayvanlar için de sağlık bir bütün ve hayvanlarımızın sağlığının geliştirilmesi, koruyucu hekimlikten başlıyor. Royal Canin, hayvanlarımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesi için, veteriner hekime sadece bir hastalıkları olduğu zaman değil, düzenli olarak götürülmesi çağrısı yapıyor. Bu çağrı, veteriner hekimlerin de titizlikle üzerinde durduğu ve hayvan sahiplerine anlatmaya çalıştığı bir konu, bu yüzden bu çağrıya destek vermekten ötürü oldukça mutluyuz."

"ERKEN MÜDAHALE ONLARI YENİDEN YAŞAMA DÖNDÜREBİLİR"

Royal Canin'in sosyal farkındalık çalışmalarıyla sektörde önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Acil Veteriner Hekimleri Derneği (TuVECCA) Başkanı Veteriner Hekim Doğa Özkul, "Hayvan sahiplerini, veteriner hekimleri ve sektörün diğer paydaşlarını bir amaç uğruna toplamak gerçekten çok değerli. Sahipleri düzenli veteriner ziyaretlerinde bulunsaydı hastalıklarını daha erken teşhis ve tedavi edebileceğimiz kedileri, ne yazık ki bazen geç teşhis dolayısıyla kaybedebiliyoruz. Bu, gerçekten acı bir durum. Erken teşhis ve düzenli kontroller ile birçok cana, daha hasta olmadan müdahale edebilir ve onları yeniden yaşama döndürebiliriz. Mutlu ve uzun yıllar sürecek bir dostluk için hayvan sahiplerinin sorumluluklarının farkında olması oldukça önemli."