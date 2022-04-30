Veteriner hekimlerden sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınma talebi - Son Dakika

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin sağlık çalışanı sayılmasını ve sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmasını istedi.

Eroğlu, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle Ulus'taki Atatürk heykeli önünde veteriner hekimlerle basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesi veterinerler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Yozgat Sorgun'da 25 Nisan'da bıçaklı kavgada veteriner hekim Volkan Lale'nin hayatını kaybettiğini anımsatan Eroğlu, "Sadece bıçaklayan katilin suçu mu sizce? O bıçağın sapında sizce veteriner hekimlerimizi sağlık çalışanı olarak kabul etmeyen, sağlıkta şiddet yasasına dahil etmeyenlerin parmak izi yok mu?" ifadesini kullandı.

Meslektaşlarının taleplerini dile getiren Eroğlu, veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasası kapsamı dışında olduğu sürece bu gibi hadiselerin artarak devam edeceğini söyledi.

Ali Eroğlu şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi veteriner hekimlerin de bir sağlık çalışanı olduğu gerçeğinden yola çıkarak fiili hizmet zammı, emeklilik özel hizmet tazminatı gibi düzenlemelerde hakkımız olanın verilmesini istiyoruz. Yarın yeni güne yeni ümitlerle uyanmak istiyor, herkesin sorumluluğunu bir kez daha haykırıyor, ilgili makamları sağlıkta şiddet yasası kapsamı için göreve çağırıyor, bir sağlık çalışanı ve temel sağlık hizmetlerinin aktörü olan veteriner hekimlerin bir an önce sağlıkta şiddet uygulaması kapsamına alınmasını zaruri görüyoruz."