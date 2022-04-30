Veteriner hekimlerden sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınma talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Veteriner hekimlerden sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınma talebi

30.04.2022 14:33
Veteriner hekimlerden sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınma talebi

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin sağlık çalışanı sayılmasını ve sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmasını istedi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin sağlık çalışanı sayılmasını ve sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınmasını istedi.

Eroğlu, Dünya Veteriner Hekimler Günü nedeniyle Ulus'taki Atatürk heykeli önünde veteriner hekimlerle basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesi veterinerler saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Yozgat Sorgun'da 25 Nisan'da bıçaklı kavgada veteriner hekim Volkan Lale'nin hayatını kaybettiğini anımsatan Eroğlu, "Sadece bıçaklayan katilin suçu mu sizce? O bıçağın sapında sizce veteriner hekimlerimizi sağlık çalışanı olarak kabul etmeyen, sağlıkta şiddet yasasına dahil etmeyenlerin parmak izi yok mu?" ifadesini kullandı.

Meslektaşlarının taleplerini dile getiren Eroğlu, veteriner hekimlerin sağlıkta şiddet yasası kapsamı dışında olduğu sürece bu gibi hadiselerin artarak devam edeceğini söyledi.

Ali Eroğlu şunları kaydetti:

"Tüm dünyada olduğu gibi veteriner hekimlerin de bir sağlık çalışanı olduğu gerçeğinden yola çıkarak fiili hizmet zammı, emeklilik özel hizmet tazminatı gibi düzenlemelerde hakkımız olanın verilmesini istiyoruz. Yarın yeni güne yeni ümitlerle uyanmak istiyor, herkesin sorumluluğunu bir kez daha haykırıyor, ilgili makamları sağlıkta şiddet yasası kapsamı için göreve çağırıyor, bir sağlık çalışanı ve temel sağlık hizmetlerinin aktörü olan veteriner hekimlerin bir an önce sağlıkta şiddet uygulaması kapsamına alınmasını zaruri görüyoruz."

Veteriner hekimlerden sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınma talebi
Veteriner hekimlerden sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınma talebi
Veteriner hekimlerden sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınma talebi

YORUMLAR
500
'Veteriner Hekimlerin Bir An Önce Sağlıkta Şiddet Uygulaması Kapsamına Alınmasını Zaruri Görüyoruz' 'Veteriner Hekimlerin Bir An Önce Sağlıkta Şiddet Uygulaması Kapsamına Alınmasını Zaruri Görüyoruz' Veteriner Hekimler 4 Nisan'da Ankara'da Buluşuyor: 'Tüm Yetkilileri Göreve Davet Ediyoruz, Artık Veteriner Hekimleri Görün' Veteriner Hekimler 4 Nisan'da Ankara'da Buluşuyor: 'Tüm Yetkilileri Göreve Davet Ediyoruz, Artık Veteriner Hekimleri Görün'

Ali Eroğlu, Veteriner, Ulus, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Veteriner hekimlerden sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınma talebi - Son Dakika


Son Dakika
15:26 Marmara'daki deprem sonrası bütün Türkiye'ye uyarı: Nüfusun yüzde 95'i tehlike altında
15:12 Şahan Gökbakar'dan Burak Elmas'a sert tepki
15:08 Erdoğan'a kaldığı odanın numarasının 1453 olması soruldu!
14:52 Rus devlet televizyonunda skandal görüntü: Nükleer saldırı haritası yayınlandı, hangi şehre kaç saniyede füze düşeceği konuşuldu
13:57 CHP'li vekil simsiyah akan Ergene nehrinin kenarından sordu: Hani eylem planı vardı?
13:10 Bakanlığın koronavirüs tablosunda hata: Aktif vaka sayısı eksiye düştü
11:50 Elektriği kesilen yurttaş anlattı: Çocuklarımın günlerce aç kaldığı zamanlar oluyor, intiharı bile düşündüm
14:40 Erdoğan Musk'ın Twitter'ı satın almasına temkinli yaklaştı: Biz ülkemizi düşünmek zorundayız
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 15:43:35. #1.12#
SON DAKİKA: Veteriner hekimlerden sağlıkta şiddet yasası kapsamına alınma talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement