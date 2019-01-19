Veteriner Hekimleri Bilecik'te Toplandı

Veteriner hekimler, mesleki sıkıntıların yanı sıra hayvancılık sektöründeki ihtiyaçlarını tartışmak üzere Bilecik
'te toplandı.
Bilecik'te bir restoranda gerçekleşen toplantıya Eskişehir
Veteriner Hekimleri Oda Başkanı Mehmet Kızılinler, Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Erkan Gedikli
, Bilecik Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, serbest klinisyenler, kanatlı sektörü ve gıda sektörü veteriner hekimleri katıldı.
Toplantıda açılış konuşması yapan Eskişehir Veteriner Hekimleri Oda Başkanı Mehmet Kızılinler, veteriner hekimliği mesleğinin sorunlarını çözmek amacıyla toplandıklarını ifade etti. Kızılinler, "Herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bilecik'te onlarca şey varken, alternatif yapılabilecek güzel bir tatil gününü bugün veteriner hekimliğinin mesleğinin problemleriyle, memleketin hayvancılıkla alakalı, sokak hayvanlarıyla alakalı ilaç katkıların ete geçmemesinin kanıtlarıyla alakalı kafa yormak için bugün bizimle geçirdiğiniz, bugün Tarım İl Müdürlüğü Veteriner Hekimleri koordinatörlüğünde özel sektörden, gıda sektöründen, serbest kliniklerden, belediyeden, kamudan arkadaşlarımızın katılımıyla Veteriner hekimleri mesleğinin sahadaki uygulamalarını içeren bir çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmaların sonucunu Bilecik'le alakalı gerekli resmi makamlara rapor halinde sunacağız" dedi.
Ardından konuşma yapan, Bilecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Erkan Gedikli, "Bilecik'teki tüm veteriner hekimleri, gıda hayvancılık, kanatlı, arı, balıkçılık öncelikle sağlık sınıfına verilen bu yıpranma payı, veteriner hekimlere bu zor çalışma şartlarına rağmen verilmeyişi bir ayrımcılık yapılması buna bir arkadaşlarımız özellikle dikkat çektiler. Bu politikaların odağına veteriner hekimleri mutlaka oturtulması gerektiği ve hatta bir arkadaşımızın da özellikle veteriner hekimleri otoriterinin kurulması gerektiği yönünde bir görüş ortaya koydu. Toplantımız tamamen özel sektörün ve veteriner hekimliği odasının organizasyonunda gerçekleşen toplantı tarzında gerek sokak hayvanlarıyla ilgili konuşmalar ve bu yeni yapılacak yasal düzenlemeyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Hem Bilecik'imize hem ülke genelinde sorunlara parmak basılmış oldu" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK