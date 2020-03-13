Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Şahin,

Koronavirüs vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından Aydın Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Cemil Şahin bir açıklama yaparak, gerekli hijyen kurallarına uyulduğu takdirde evcil hayvan sahiplerinin tedirgin olmasına gerek olmadığını belirtti.



Şahin yaptığı açıklamada, " Dünya Sağlık Örgütü tarafından, kontrol edilebilir bir Pandemi olarak açıklanan, halk arasında koronavirüs salgını olarak bilinen Covid-19 hastalığı malesef ülkemizde de tespit edilmiş ve hızlı bir şekilde kontrol çalışmalarına başlanılmıştır. Bu süreçte meslektaşlarımıza ve odamıza çok sayıda tedirgin vatandaşımız ulaşarak, hastalığın evcil hayvanlarından kendilerine bulaşabileceğinden endişelendiklerini iletmektedirler. Korona virüsler geçirdikleri mutasyonlarla her ne kadar hayvanlardan insanlara bulaşabilen zoonoz hastalıklar sınıfında yer alsa da, şu ana kadar evcil hayvanlardan insanlara bulaşma vakası bildirilmemiştir. Hastalığın kaynağını daha çok yaban hayvanlarının oluşturduğunu biliyoruz. Bir zoonoz olan Covid-19 ile ilgili kapsamlı çalışmaları sürdüren, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunda bir Veteriner Hekimin olmaması hastalığın kaynağına yönelik çalışmaları sınırlandırabilme riski taşımaktadır. Bu nedenle, ilgili bilim kurulunda acilen konunun uzmanı veteriner hekimlerin de görevlendirilmesi gerekmektedir. Ancak şu ana kadar evcil hayvanlardan insanlara bir bulaşma olmamasından dolayı vatandaşlarımız bu süreçte müsterih olmalıdır. Önerimiz Veteriner Hekim kontrollerine ve veteriner hekimlerimizin tavsiye ettiği ve uygulamasını gerçekleştirdikleri koruyucu hekimlik uygulamalarına özen göstermeleri, evcil hayvanlarının ve kendilerinin kişisel hijyen kurallarını disiplinli şekilde gerçekleştirmeleridir. Bu çerçevede hareket edildiği müddetçe vatandaşlarımız can dostlarıyla sağlıklı şekilde yaşamlarına devam edeceklerdir" dedi. - AYDIN