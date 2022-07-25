Balçova ilçesindeki Olimpiyat Köyü Sitesi'nde, 14 Nisan günü saat 00.30 sıralarında, veteriner hekim E.Y.'nin evinin önündeki park halindeki motosikleti A.Ü. tarafından çalındı. Durumu fark eden E.Y., site güvenliğine bildirip motosikletini çalan kişinin kaçmaması için kapıları kapatmasını istedi. Otomobiliyle sitenin çıkışına giden E.Y., motosikletini çalan kişiyi beklemeye başladı. Karşıdan gelen motosikletli Kemal Merkit'i (29) motosikletini çalan kişi sanan E.Y., otomobiliyle ters yöne girip çarptı. Yaralanan Merkit, site görevlilerinin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Merkit'in şikayetiyle gözaltına alınan E.Y., polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Kemal Merkit, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Veteriner, hırsız sandığı motosikletliye otomobiliyle çarptı - Son Dakika

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