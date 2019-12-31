Veteriner kavgasında Yağmur Aşık'a hapis cezası - Son Dakika
Son Dakika Magazin Veteriner kavgasında Yağmur Aşık'a hapis cezası - Son Dakika Magazin

Veteriner kavgasında Yağmur Aşık'a hapis cezası

6 saat önce

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık, iddialara göre evinin bahçesinde bulduğu baykuşu veterinere götürmüş ve baykuşun koruma altına alınacağının söylenmesi üzerine veterinere saldırmış ve tehdit etmişti.

Veteriner kavgasında Yağmur Aşık'a hapis cezası, System.String[]

Eski milli futbolcu Emre Aşık'ın boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Aşık, iddialara göre evinin bahçesinde bulduğu baykuşu veterinere götürmüş ve baykuşun koruma altına alınacağının söylenmesi üzerine veterinere saldırmış ve tehdit etmişti. Yaşanan olaya ilişkin Yağmur Aşık ve iki veteriner hakkında karşılıklı olarak tehdit, hakaret ve basit yaralama suçlarından dava açılmıştı.


İstanbul 56. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müşteki sanık veteriner Dilara Tezel, müşteki veteriner Berkay Güven ve tarafların avukatları hazır bulundu.


Duruşmada ilk olarak tanık dinlendi. Veteriner kliniğinde kedilerini tedavi ettirdiğini dile getiren Ruhsane Senem Selimi, "Olay günü sanık Yağmur ve yanında birkaç kişi geldi. Yağmur Aşık masaya vurdu, ağza alınmayacak küfürler etti ve Dilara'ya çok şiddetli saldırdı. Ayrıldıklarında sanık Yağmur'u ben dışarı çıkardım. Orada tehditlerine devam etti. Ben Faruk'un geldiğini gördüm, bir şey yapmadı. Orada bulunan kimse Yağmur'a bir şey yapmadı" ifadelerini kullandı.


Hakim, davanın karara bağlanacağını belirterek taraflara son sözlerini sordu. Sanık Yağmur Aşık vekili eksikliklerin giderilmesini talep ederken, müştekiler vekili sanık Yağmur Aşık'ın cezalandırılmasını istedi. Sanık Dilara Tezel ise beraatini talep etti.


Veterinerlere beraat


Mahkeme, müşteki sanık Dilara Tezel ve müşteki sanık Faruk Yılmaz'ın 'Basit Yaralama' ve 'Tehdit' suçlarından cezalandırılmasına yer olmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.


3 farklı suçtan toplamda 2 yıl hapis


Hakim, müşteki sanık Yağmur Aşık'ın müşteki Berkay Güven ve müşteki sanık Faruk Yılmaz'a yönelik 'Tehdit' suçunu işlediğinin sabit olması gerekçesiyle 8 ay 22 gün hapse mahkum etti. Mahkeme, müşteki sanık Yağmur Aşık'ı, müşteki sanık Dilara Tezel'e yönelik 'Basit yaralama' suçunu işlediği gerekçesiyle 8 ay hapse mahkum etti. Mahkeme, müşteki sanık Yağmur Aşık'ı Dilara Tezel, müşteki Berkay Güven ve müşteki sanık Faruk Yılmaz'a yönelik 'Hakaret' suçunu işlediği gerekçesiyle 7 ay 8 gün olmak üzere toplamda 2 yıl cezaya çarptırdı.

Berkay Şahin, Yağmur Aşık, Emre Aşık, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 12:26 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Veterinere saldıran Emre Aşık'ın eşi Yağmur Aşık, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Aleyna Tilki'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım olay oldu! Takipçileri tepki gösterdi Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var

Son Dakika Haberleri
17:41 Aleyna Tilki'nin Twitter'dan yaptığı paylaşım olay oldu! Takipçileri tepki gösterdi - Son Dakika Magazin
17:08 Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın iç çamaşırlı yılbaşı paylaşımına beğeni yağdı - Son Dakika Magazin
17:03 Şeyma Subaşı'ndan dikkat çeken yeni yıl mesajı: Bazı yanlışları düzeltme fırsatım var - Son Dakika Magazin
16:16 48 yaşındaki Rus sunucu Lera Kudryavtseva patlayan silikonlarının fotoğrafını paylaştı - Son Dakika Magazin
15:41 Tolga Akman, İncir Ağacı dizisinin kadrosuna dahil oldu - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 19:06:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Veteriner kavgasında Yağmur Aşık'a hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]