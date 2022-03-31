Veteriner kliniği kısa omurga sendromlu köpek Çakıl'ın yuvası oldu - Son Dakika
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Veteriner kliniği kısa omurga sendromlu köpek Çakıl'ın yuvası oldu

31.03.2022 12:53
Veteriner kliniği kısa omurga sendromlu köpek Çakıl'ın yuvası oldu

Bolu'da, kısa omurga sendromlu (short spine syndrome) "Çakıl" isimli köpek, bakımı için getirildiği veteriner kliniğinde yaşamını sürdürüyor.

Bolu'da, kısa omurga sendromlu (short spine syndrome) "Çakıl" isimli köpek, bakımı için getirildiği veteriner kliniğinde yaşamını sürdürüyor.

Bolu Belediyesi Veteriner Hayvan Hastanesi'nde 2,5 yıl önce tedavisi yapılamadığı için kentte faaliyet gösteren özel bir veteriner kliniğine getirilen köpeğin kısa omurga sendromu rahatsızlığının olduğu belirlendi. Bir süre veteriner kliniğinde bakılan köpek, daha sonra sahiplenilmesi için hayvan barınağına götürüldü.

Rahatsızlığı nedeniyle diğerlerinden farklı görünen köpek, burada sahiplenilmeyince veteriner kliniği çalışanları köpeğin bakımını üstlendi. Kliniğe gelen kedi, köpek ve diğer hayvanlarla oynayan Çakıl, hayvan sahipleri tarafından da çok seviliyor.

"Her köpekte olabilir ama nadir görülen bir rahatsızlık"

Veteriner hekim Özer Alagöz, AA muhabirine, Çakıl'ın çok özel bir köpek olduğunu söyleyerek, "İlk geldiğinde çok küçüktü. Henüz yavruydu, röntgenlerini çektik. Omurlarında bir anormallik vardı. Ondan sonra barınakta bakılmaya devam edildi. 6 aylık olduktan sonra da bize geri geldi." diye konuştu.

Alagöz, Çakıl'ın kısa omurga sendromu rahatsızlığına sahip olduğunu dile getirerek, "Herhangi bir ırka özgü bir hastalık değil. Her köpekte bu hastalık olabilir ama nadir görülen bir rahatsızlık. Dünyada bu tarz rahatsızlığı olan hayvanlar var. Dünyada 2020 yılında bu şekilde bildirilmiş bilinen ve kayıtlı 30 köpek olduğu söyleniyor. Ama çok daha fazladır çünkü kayıt dışında olan köpekler de vardır." ifadelerini kullandı.

Çakıl'ın farklı görüntüsü ve sevimli hareketleriyle dikkati çektiğini belirten Alagöz, "Sinirlendiği bazı sesler var. Motosiklet sesi duyduğunda ve bisiklet gördüğünde biraz sinirleniyor. Onun dışında çok sevecen bir köpek. Hasta sahipleri Çakıl'ı çok seviyor, maskot gibi." dedi.

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Veteriner, Köpek, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Veteriner kliniği kısa omurga sendromlu köpek Çakıl'ın yuvası oldu - Son Dakika


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