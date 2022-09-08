Veteriner kliniğindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Veteriner kliniğindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

08.09.2022 08:47

Veteriner kliniğindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir veteriner kliniğinde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Veteriner kliniğindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir veteriner kliniğinde yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Etimesgut Bağlıca Mahallesi Eskibağlar Caddesinde bulunan bir veteriner kliniğinde yaşandı. Danışmada bulunan görevlinin bulunmadığı bir sırada içeri giren bir kişi önce birilerinin olup olmadığını kontrol etti. Görevlinin meşgul olduğunu anlayan şüpheli daha sonra çekmeceleri karıştırdı. Çekmecede bulunan parayı çalan şahıs daha sonra klinikten ayrıldı. Yaşanan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Veteriner kliniğindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Veteriner kliniğindeki hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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