Veteriner kliniğine giden inekler gülümsetti - Son Dakika

Veteriner kliniği önünde bekleyen inekler

Klinikte tedavi olan hayvanlar

Veteriner hekimle röportaj Kars'ta veteriner kliniğine giden inekler gülümsetti

KARS (AA) Kars'ın Selim ilçesinde veteriner kliniği önüne gelen ineklerle vatandaşın ilginç diyaloğu görenleri gülümsetti.

İlçede görev yapan veteriner hekim İbrahim Özbey'in kliğinin önüne gelen inekler camdan içeri bakarak, klinik önünde beklemesi ilginç görüntüler oluşturdu.

Bazı vatandaşlarda bu ilginç anları cep telefonlarıyla çekmeye çalışırken bazıları ise ineklere "İbrahim burada yok, gidin daha sonra gelin" demesi görenleri gülümsetti.

Klinik içerisinde kimsenin olmadığını fark eden inekler, oradan uzaklaşarak tekrar meraya gitti.

Veteriner Hekim İbrahim Özbey, gazetecilere işleri gereği hayvanlarla sürekli iletişim içinde olduklarını ifade etti.

Hayvanlarla aralarında bir bağ kurulu olduğunu ifade eden Özbey, "Tedavi ettiğimiz hayvanlarla aramızda duygusal bir bağ oluyor, onlara elimizden geldiği kadar özenle bakıyoruz, ben yokken de kliniğe inekler gelmiş bu tamamen tesadüftü. İnsanlardan çok hayvanlarla muhatabız onlara şifa olmaya iyileştirmeye çalışıyoruz onlar hastalanmasın diye uğraşıyoruz ineklerin kliniğin önüne gelip beklemesi bizi hem güldürdü hemde sevindirdi." diye konuştu.