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Veteriner kliniklerinde son gün çip yoğunluğu - Son Dakika

Veteriner kliniklerinde son gün çip yoğunluğu

15.01.2022 00:58
Veteriner kliniklerinde son gün çip yoğunluğu

Yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması için verilen sürenin son gününde Gaziantep'teki veteriner kliniklerinde yoğunluk yaşandı.

Yasaklı köpek ırklarının kayıt altına alınması için verilen sürenin son gününde Gaziantep'teki veteriner kliniklerinde yoğunluk yaşandı. Yasaklı ırk köpek besleyen vatandaşlar, köpeklerini veterinere getirerek hem kısırlaştırıldı hem de çip taktırdı.

Gaziantep'te, geçtiğimiz ay iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in ağır yaralanmasının ardından yasaklı ırk köpeklere çip taktırma zorunluluğu getirildi. Getirilen zorunluluğunun ardından ülke genelinde son günlerde binlerce yasaklı ırk köpek çip taktırılarak kayıt altına alındı. Yasaklı ırkları çip taktırarak kayıt altına alınma zorunluluğunun son gününde Türkiye'nin pek çok noktasında olduğu gibi Gaziantep'te de yoğunluk yaşandı.

Olayın yaşandığı Gaziantep'te çip taktırma yoğunluğu

Türkiye infiale neden olan üzücü köpek saldırısının yaşandığı Gaziantep'teki veteriner klinikleri çip yoğunluğu yaşadı. Kentin pek çok noktasında bulunan veteriner klinikleri giden vatandaşlar, sahiplendikleri yasaklı ırk köpekleri önce kısırlaştırıldı sonra da çift taktırarak kayıt altına aldı.

"Bugün son gün olduğu için yoğunluk yaşıyoruz"

Yasaklı ırk köpeklerin kayıt altına alınması kapsamında son haftalarda yoğunluk yaşadıklarını ve bu yoğunluğun özellikle son gün artış gösterdiğini belirten veteriner hekim Mahmut Doğan, "Bugün son gün. O yüzden genelde klinikler yoğun oluyor. Bugüne kadar yasaklı ırk anlamda birçok kısırlaştırma ve çip taktırma işlemi yapıldı. Çip taktırma zorunlu sadece yasaklı olanlara değil diğer köpeklere de çip taktırma işlemi yapıldı. Bu süreçte aslında doğru bir şey yapılıyor. Çünkü bu sayede hayvanların kullandığı ilaçlar, aşı takvimleri takip edilmiş oluyor. Bu sayede özellikle sokaktaki hayvanlar da kayıt altına alınarak beslenmeleri ve son durumları kontrol ediliyor. Yasaklı ırklarda da hem hem çip taktırma hem de kısırlaştırma işlemi yapıyoruz. Bugün son gün olduğu için yoğunluk yaşıyoruz, çünkü tarihin uzatılıp uzatılmayacağı net değil. Özellikle pitbull çok fazla geliyor. Bu süreçte özellikle biz 15-20 tane pitbull cinsi köpeğe çip taktık" dedi.

"Çipin zararı yok, tam tersine faydası çok"

Köpeklere takılan çipin sağlıklarına hiçbir şekilde zararlı olmadığını vurgulayan veteriner hekim Doğan, "Köpeklere takılan bu çipin hayvanın sağlığına hiçbir zararı yok. Çip, küçük bir enjektörle deri altına takılıyor ve hayvanın takibini de kolaylaştırıyor. Bu çip, hayvanın çalınmasını, kaçırılmasını, kaybolmasını da önlüyor ve kolaylıkla bulunmasını sağlıyor. Bu sayede insanlar hevesle sahiplendiği köpekleri bir süre sonra sağa sola istedikleri gibi bırakmayacaklar. Bu sistemle buna bir düzen getirildiği için biz de bunu destekliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Togo Cumhuriyeti, Gaziantep, Veteriner, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Veteriner kliniklerinde son gün çip yoğunluğu - Son Dakika


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