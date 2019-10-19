Son Dakika Haberleri: Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası kutlandı
Son Dakika Yaşam Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası kutlandı

Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası kutlandı

17 dakika önce

Kütahya'nın Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, "Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası" kutlama programı gerçekleştirildi.

Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası kutlandı, System.String[]

Kütahya'nın Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, "Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası" kutlama programı gerçekleştirildi.


Kutlama programına İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ve Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği Genel Başkanı Ömer Satin katıldı. Çavdarhisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen, "Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri Haftası" kutlama programında Okul Müdürü Ergun Yavuz, Veteriner Sağlık Teknisyenleri Derneği Genel Başkanı Ömer Satin ve İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit konuşma yaptılar.


Program sonunda yapılan açıklamada, "Ülkedeki hayvancılığın gelişmesi, salgın bulaşıcı, zoonoz ve paraziter hayvan hastalıklarının önlenmesinde, hayvan sağlığının ve refahının artırılmasında, hayvan ırk ıslahında çok büyük rolü olan Veteriner Sağlık Teknisyenleri ve Teknikerleri unutulmamaktadır" denildi. - KÜTAHYA

Anadolu Lisesi, Çavdarhisar, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 10:26 Kaynak: İHA
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