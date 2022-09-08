Veterinerden hırsızlık kamerada

ANKARA'da, kimliği belirsiz kişinin girdiği veteriner kliniğinde kasadaki 4 bin 500 TL çaldığı anlan, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesi Eski Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. Klinikte görevli 3 veteriner üst katta yemek yerken, kalem satarak yardım talebinde bulunduğu iddia edilen kimliği belirsiz kişi, elindeki çanta ile içeriye girdi. Klinikte bir süre çevreyi kontrol eden şüpheli, alt katta kimse olmadığını anlayınca kasaya yöneldi. Şüpheli, çekmecedeki 4 bin 500 TL'yi alarak klinikten çıktı. Şüpheli, içeriye girip, çevreyi kontrol ederken ve parayı alırken güvenlik kamerasına yansıdı.

Durumun fark eden veterinerlerin ihbarı üzerine gelen jandarmaya, olayla ilgili çalışma başlattı.Veteriner Hekim Burhan Sevimligil, 2 meslektaşı ile üst katta yemek yerken olayın gerçekleştiğini belirterek, "Hiç ses vermeden dükkanımıza giriyor. Daha sonra kasaya yönelip tüm nakit parayı alarak kaçıyor. Çevre esnafa 'Ben şartlı tahliye ile serbest kaldım. Şu an paraya ihtiyacım var, bana yardım edin' diyerek kalem satmaya çalışmış. Burası son durak olmuş. Çaldıktan sonra da hiçbir esnafa uğramadan gidiyor. 3 dakika gibi bir sürede yaşanıyor olay. Kamera kayıtlarını incelememiz uzun sürdü. Bu yüzden de geç fark ettik aslında. Anladıktan sonra da jandarma ekipleri ile irtibata geçtik. Umarın en kısa sürede yakalanır" dedi.

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Haber-Kamera: Burak TEKİN-Celal ATALAY/ANKARA,