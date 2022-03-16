Veterinere cinsel saldırı davasında sanığın DNA'sı mağdurun iç çamaşırında tespit edildi - Son Dakika
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Veterinere cinsel saldırı davasında sanığın DNA'sı mağdurun iç çamaşırında tespit edildi

16.03.2022 12:30

ANKARA'da, hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi.

ANKARA'da, hayvan hastanesi sahibi Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin veteriner Ç.B.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan beklenen rapor geldi. Rapora göre; suçlamaları kabul etmeyen, Ç.B.'ye hiçbir şekilde dokunmadığını ileri süren sanık Bilgili'nin DNA'sı genç kadının iç çamaşırında tespit edildi. DHA'ya konuşan Ç.B., "Bu, cinsel saldırıyı gerçekleştirdiğini gösteren bir delil. Ben 3 yıldır bunlar yüzünden normal hayatıma devam edemiyorum. Sadece bu adam tutuklanıp, içeri tıkılırsa içim rahatlayacak" dedi.

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandı, daha sonra savcılık tarafından resen tahliye edildi. Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden alınan Bilgili ile yardımcısı veteriner hekim Serkan Durmaz hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret\

Veterinere cinsel saldırı davasında sanığın DNA'sı mağdurun iç çamaşırında tespit edildi
Veterinere cinsel saldırı davasında sanığın DNA'sı mağdurun iç çamaşırında tespit edildi
Veterinere cinsel saldırı davasında sanığın DNA'sı mağdurun iç çamaşırında tespit edildi

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İstanbul Adli Tıp Kurumu, Veteriner, Saldırı, Dna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Veterinere cinsel saldırı davasında sanığın DNA'sı mağdurun iç çamaşırında tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Veterinere cinsel saldırı davasında sanığın DNA'sı mağdurun iç çamaşırında tespit edildi - Son Dakika
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