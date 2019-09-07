Son Dakika Haberleri: Veterinere getirilen kaplumbağa sağlam çıktı
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Veterinere getirilen kaplumbağa sağlam çıktı

1 saat önce

Hakkari'de duyarlı vatandaşlar tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirilen kaplumbağanın yapılan sağlık taramasında sağlam çıktı.

Veterinere getirilen kaplumbağa sağlam çıktı, System.String[]

Hakkari'de duyarlı vatandaşlar tarafından Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirilen kaplumbağanın yapılan sağlık taramasında sağlam çıktı.


Duyarlı bir vatandaş tarafından bulunan bir kaplumbağa Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğine getirildi. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde görevli veteriner tekniker Fatih Çitçi tarafından gerekli tedavileri yapılarak herhangi bir sıkıntıya rastlanmadı. Bağışıklık sistemi kuvvetlendirici iğneler yapılan kaplumbağa tekrar doğal yaşam alanına geri bırakıldı. Hakkarili vatandaşların hayvanlar konusunda çok duyarlı olduğunu belirten Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, bu duyarlılıktan dolayı vatandaşlara teşekkür etti. - HAKKARİ

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:07 Kaynak: İHA
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