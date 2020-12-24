Veterinere sevgili şiddeti - Son Dakika

Veterinere sevgili şiddeti

24.12.2020 09:21
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Veterinere sevgili şiddetiANKARA'da veteriner hekim Yağmur Denli (33), 1 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi N.A.'nın yaklaşık 6 ay boyunca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek, yüzünde ve vücudunda oluşan darp izlerinin fotoğrafları ile şikayette bulundu.

Veterinere sevgili şiddeti

ANKARA'da veteriner hekim Yağmur Denli (33), 1 yıl birlikte olduğu eski sevgilisi N.A.'nın yaklaşık 6 ay boyunca kendisine şiddet uyguladığını ileri sürerek, yüzünde ve vücudunda oluşan darp izlerinin fotoğrafları ile şikayette bulundu. N.A.'ya, 2 ay uzaklaştırma tedbiri uygulandı. Yağmur Denli, 6 ay boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü belirterek, "Yüzümde morluklarla geziyordum. Öyle bir, iki vurmak değil, bildiğiniz tekme tokat dayak yiyordum, işkence, sadistlik boyutundaydı" dedi.

Veteriner Hekim Yağmur Denli, yaklaşık 1 yıl önce tanıştığı Z.A. ile sevgili oldu. Yağmur Denli, Z.A.'nın geçen nisan ayından itibaren kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Denli, her şiddetin ardından özür dilemesi nedeniyle affettiğini söylediği Z.A.'nın en son ekim ayı sonunda tekrar kendisini dövmesi üzerine polise şikayette bulundu. Yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde oluşan darp izlerinin fotoğraflarıyla polise başvuran Denli'nin şikayeti üzerine Z.A. hakkında geçen 5 Kasım'dan itibaren 2 ay uzaklaştırma tedbiri uygulandı.

'FİZİKSEL VE PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRDÜM'DHA'ya konuşan Yağmur Denli, erkek arkadaşıyla yaklaşık 1 yılı aşkın süre birlikteliği olduğunu anlatarak, "Maalesef bazı anlaşmazlıklar yüzünden önce tartışmalar ve geçimsizlikler başladı. Arkasından da hem psikolojik hem de fiziksel şiddet görmeye başladım. Aslında ilk şiddete uğradığımda ilişkiyi noktaladık. Sonrasında çok pişman olduğu için inandım ve ikinci bir şans vermemek gerektiğini öğretti bana. Konu her zaman için hep üçüncü kişilerdi. Çıkan tartışmaların sonucunda şiddet görüyordum. Aslında elle tutulur bir sebep yok. Gerçi şiddet için herhangi bir sebebe de ihtiyacınız yok. Şiddet hiçbir nedenle uygulanmamalı. Sonra affedip ikinci bir şans verdikten sonra dozu daha da artarak devam etti. Fakat ilişki bitmesine rağmen bazı tehditler aldım. Şu an yasal süreçteyiz ve uzaklaştırma kararı var" dedi.'İŞKENCE, SADİSTLİK BOYUTUNDAYDI'Denli, ilk şiddetin ardından affettiği için pişman olduğunu belirterek, "Yüzümde morluklarla geziyordum. Öyle bir tane, iki tane vurmak değil. Bildiğiniz tekme tokat dayak yiyordum, işkence, sadistlik boyutundaydı. Evet kalıcı bir hasar bıraktı. Sağlığımla alakalı sıkıntılar yaşadım. Yüzümdeki morluklar şu an geçti; ama o dönemde oldukça ağırdı. İkinci bir şansı vermek istedim. Çünkü gerçekten iyi niyetli olabileceğine inandım. Aslında ikinci şansın böyle bir konuda asla olamaması gerekiyormuş. Çünkü bir kere yapan devamını mutlaka arttırarak getiriyor" ifadelerini kullandı.'ADRESİMİ, TELEFONUMU DEĞİŞTİRDİM'

Denli, uzaklaştırma tedbirine rağmen eski sevgilisinin tehditlerine devam ettiğini, bu yüzden adresini, telefon numarasını değiştirdiğini ifade ederek, "Umarım bu konu bu şekilde biter. Ne zaman ne yapacağı belli olmuyor. Şu an bütün tedbirler alınmış durumda; ama her zaman tedirgin yaşamak çok isteyebileceğim bir şey değil. Adresimden telefon numarama kadar her şeyimi değiştirdim bu yüzden. Yaşadığım şeyler çok ağır travmalardı. Karşımdaki insanın gerçekten çok ciddi tepkiler verdiğini gördüm. Kesinlikle her an her şey olabilir. Bunu deneyimledim. Hiçbir kadının sessiz kalmasını istemiyorum. Özellikle yasal yollarla haklarını arasınlar. Bazen korkup sindirebiliyorlar bizi. Bu korkuları kulak ardı edersek daha fazlası geliyor. Sessiz kalmasınlar. Ben bu konuda kadınlardan şunu istiyorum. Eğer bir şiddeti kabul edip affediyorsak, neden bunu yaptığımızı sorgulamamız gerek" diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Veterinere sevgili şiddeti - Son Dakika


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