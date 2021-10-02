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VETERİNERLER UYARDI; EVCİL HAYVANLARA MİKROÇİP TAKTIRMAK İÇİN SÜRE DARALIYOR - Son Dakika

VETERİNERLER UYARDI; EVCİL HAYVANLARA MİKROÇİP TAKTIRMAK İÇİN SÜRE DARALIYOR

02.10.2021 11:31

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması zorunluluğunu hatırlatarak, yıl sonuna kadar köpeğine, 2022'nin sonuna kadar da kedisine mikroçip taktırmayanların 10 bin lira cezayla karışılacağını söyledi.

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması zorunluluğunu hatırlatarak, yıl sonuna kadar köpeğine, 2022'nin sonuna kadar da kedisine mikroçip taktırmayanların 10 bin lira cezayla karışılacağını söyledi. Köse, 'Bu sistem adeta hayvanların e-Devlet'i gibi. Onların iyiliği ve takibi için mikroçip taktırmak çok önemli dedi.

Evcil hayvanların sokağa bırakılmasını engellemek, sağlık ve yaşam koşullarını takip edebilmek için geçen aylarda Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokol sonucu sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılması zorunluluğu getirildi. Karar, daha sonra Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, hayvan sahiplerine köpekler için bu yılın, kedi ve gelincikler için ise 2022'nin sonuna kadar süre tanındı. Belirlenen sürede evcil hayvanına mikroçip taktırmayanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi. Sürenin daralmasıyla veteriner kliniklerinde evcil hayvanlarına mikroçip taktıranların sayısı da artmaya başladı.

'HER HAYVANIN PASAPORTU OLACAK'

Mikroçiplerin, hayvanların kimliği olacağını ve onlara dair her bilgiye, yetkili kişilerin saniyeler içinde ulaşabileceğini söyleyen Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, kentteki veteriner kliniğinde kediye mikroçip takılması işlemini inceledi. Köpeklerin mikroçip işlemi için son 3 ay kaldığını, aksi takdirde para cezası uygulamasının başlayacağını hatırlatan Köse, 'Bunu yapmak tercih değil zorunluluktur. Çocuklarına karne hediyesi olarak hayvan alıp onlar sıkılınca sokağa bırakmanın önüne geçilecek. Artık hayvanı sahiplenirken Avrupa Birliği standartlarına göre hazırlanmış 15 karakterli bir mikroçip deri altına takılacak. Ayrıca her hayvanın bir pasaportu olacak diye konuştu.

10 BİN LİRA CEZASI VAR

Bilinçli kişilerin evcil hayvanlarını aile bireyi olarak gördüğünü ve bundan başka doğru olmadığını dile getiren Nihat Köse, mikroçipler sayesinde hayvan haklarının daha iyi korunacağını belirtti. Mikroçip takılan kedinin ya da köpeğin nereye götürüldüğü, hangi aşıları olduğu, kim tarafından sokağa bırakıldığını anında tespit edileceğini kaydeden Köse, 'Kısacası mikroçipler hayvanların e-Devlet uygulaması gibi olacak. Bu sayede kayıp hayvanlar sahiplerine daha kolay ulaştırılabilecek. Mikroçip taktırmanın maliyeti minimum 75 lira olacak. Bunu ödemekten kaçınanlar mikroçip taktırmadığı için 10 bin lira para cezası alabilecek dedi.

Kedisine mikroçip taktırmak için veteriner kliniğe gelen Hacer Taşkesen ise uygulamanın zorunlu hale getirilmesine hayvansever olarak çok sevindiğini söyledi.

VETERİNERLER UYARDI; EVCİL HAYVANLARA MİKROÇİP TAKTIRMAK İÇİN SÜRE DARALIYOR
VETERİNERLER UYARDI; EVCİL HAYVANLARA MİKROÇİP TAKTIRMAK İÇİN SÜRE DARALIYOR
VETERİNERLER UYARDI; EVCİL HAYVANLARA MİKROÇİP TAKTIRMAK İÇİN SÜRE DARALIYOR
VETERİNERLER UYARDI; EVCİL HAYVANLARA MİKROÇİP TAKTIRMAK İÇİN SÜRE DARALIYOR

Para Cezası, Veteriner, Adana, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VETERİNERLER UYARDI; EVCİL HAYVANLARA MİKROÇİP TAKTIRMAK İÇİN SÜRE DARALIYOR - Son Dakika


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SON DAKİKA: VETERİNERLER UYARDI; EVCİL HAYVANLARA MİKROÇİP TAKTIRMAK İÇİN SÜRE DARALIYOR - Son Dakika
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