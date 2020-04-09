Veterinerlerden, avcılık ve yaban hayvanı ticaretine yasak talebi - Son Dakika

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında avlanma ve yaban hayvanı ticaretinin yasaklanmasını talep etti.

İVHO Egzotik ve Yaban Hayatı Komisyonundan yapılan açıklamada, yaban hayvanlarının avlanıp tüketilmesinin birçok zoonoz etkenin insanlara bulaşmasındaki ana yollardan biri olduğu belirtildi.

Kovid-19 salgınına neden olan virüsün ilk olarak hayvanların son derece kötü şartlarda yaşatılan yaban hayvanlarının canlı veya parçalarının satıldığı pazardan kaynaklanmış olabileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşam alanları üzerindeki tahribat ve avcılık faaliyetleri yüzünden hayvanlar üzerindeki baskı artınca koronavirüsler hastalık oluşturma yeteneği kazanmakta ve semptomların ortaya çıkmasıyla da koronavirüs patojenleri saçılmaktadır. SARS-CoV-2 de olduğu gibi farklı türlere özgü koronavirüsler bir canlıda buluştuğunda genetik materyallerini paylaşıp yeni tipler oluşturabilirler. Böylece daha önce hastalık oluşturmadığı insan gibi türlerde hastalık oluşturma yeteneği kazanabilmektedir. SARS-CoV-2'nin tür bariyerini aşması ve tüm dünyaya yayılması, farklı türlere bulaşması ve o türlerde yeni mutasyonlar geçirerek insanlar için çok daha yıkıcı salgınlar olarak geri dönmesi riskini ortaya çıkarmıştır."

Açıklamada, bu riski önlemek için kara avcılığı, memeli ve kuş ticaretinin yasaklanması ve insanların yaban hayvanlarıyla olan kontrolsüz temasının engellenmesinin her zamankinden daha önemli hale geldiği vurgulandı.