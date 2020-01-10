Veterinerlerden Avustralya'daki deve katliamına tepki - Son Dakika

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Avustralya'daki deve katliamına ilişkin, "Deve vahşeti insanlıkla bağdaşamaz" dedi.



Eroğlu, Avustralya'daki deve katliamına ilişkin yaptığı açıklamada, "Avustralya'da aylardır devam eden kıyamet gibi yangınlarda milyonlarca hektar alanın küle dönmesi, 25 kişinin ve 500 milyona yakın hayvanın can vermesini büyük üzüntü ile karşıladık. Yaşanan acının izleri dinmeden önceki gün Güney Avustralya Eyaleti'nde çitleri yıktığı, tarım araçlarına ve yerleşim alanlarına zarar vermenin yanı sıra insanların ihtiyacı olan suyu da tükettiği, ayrıca develerin sindirim ve boşaltım sistemlerinde üretilen metan gazının iklim değişikliğinin önemli faktörleri arasında sayılan sera gazlarından biri olduğu gerekçesiyle 10 bin deve ile vahşi atların helikopterlerden ateş edilerek itlaf edilmesini endişeyle karşılıyoruz" ifadesini kullandı.



"Hayvana ve doğaya şiddet yoluyla insani bir yaşam elde edilemez" diyen Eroğlu, şöyle devam etti:



"Koalalara ve kangurulara gösterilen hassasiyetin aynısı neden develer için gösterilmiyor? Kurban ibadetine 'vahşet, katliam' diyerek dünyayı ayağa kaldıran, yılbaşında milyonlarca hindi keserek yılbaşını uygarlık olarak kabul edenler, Avustralya'daki katliama niçin ses çıkarmıyorlar? Nerede hayvan hakları savunucuları? Çok su tüketme bahanesinin arkasına sığınarak hayvan katliamı yapan Avustralya Federal Hükümeti acaba bir başka gün su kaynaklarını hunharca harcayan insanları da mı kurşuna dizecek? Çok merak ediyoruz. Avustralya'daki vahşi katliamı ve bu katliama çanak tutan 'Ben bir deve olsaydım bunun (kurşunla vurulmanın) kafamdan yapılmasını isterdim' diyen zihniyeti şiddetle kınıyor, dünya kamuoyunu ilgi ve hassasiyete davet ediyoruz." - ANKARA