Son Dakika Haberleri: Veterinerlerden Minik Öğrencilere Eğitim

Veterinerlerden Minik Öğrencilere Eğitim

22 dakika önce

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Veterinerleri Çorlu'daki minik öğrencilere eğitim vermeye devam ediyor.

Veterinerlerden Minik Öğrencilere Eğitim, System.String[]
Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi Veterinerleri Çorlu'daki minik öğrencilere eğitim vermeye devam ediyor.

Çorlu Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi bünyesinde hizmet veren ve zaman zaman Çorlu'da eğitim veren kurumları ziyaret ederek öğrencilere de eğitimler veren veteriner hekimler son olarak Çorlu Küçük Şeyler Anaokulu öğrencilerine veterinerlik, hayvan kemikleri, hayvanların yaşamları hakkında faydalı bilgiler verdi.

Çorlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirilen çalışma kapsamında öğrenciler hayvanlar hakkında faydalı bilgiler edinirken veteriner hekimlerin beraberinde getirdiği tavşanları da sevmeyi ihmal etmedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:35 Kaynak: İHA

Çorlu, Çorlu Belediyesi, Güncel
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