Veterinerlerden Ruhsatlı Silah Talebi

Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Habib Muruz, veteriner hekimlerin özellikle gece seyahat ederken muhtemel tehlikelere karşı, yabani hayvanlardan korunmak için taşıma ruhsatlı silah talep ettiklerini belirtti.

Her ay bir ilçede düzenledikleri toplantılarda sektör değerlendirmesi için veteriner hekimlerle bir araya geldiklerini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Habib Muruz, bu toplantılarda veterinerlerin bazı taleplerde bulunduklarını söyledi. Veteriner hekimlerin 7724 çalışarak gece saatlerinde kırsalda hayvancıların yardımına koştuklarını belirten Muruz, yabani hayvan saldırılarından konmak ve olası tehlikelere karşı bu talebin haklı bir gerekçesinin olduğunu vurguladı. Muruz, veteriner hekimlerin taleplerinin en önemli iki tanenin ise; suni tohumlamadan KDV'nin kaldırılması ve yıpranma payının getirilmesi olduğunu söyledi.



"Gece gündüz kırsalda olaylara müdahale ediyorlar"



Samsun-Sinop Veteriner Hekimler Odası olarak ciddi çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Habib Muruz, "Odamıza kayıtlı 460 üyemiz var. İlçelerdeki meslektaşlarımızla düzenli olarak her ayın 19'unda bir konu ve bir konukla bir araya geliyoruz. Güncel konuları konuşarak sahadaki veteriner hekimi arkadaşlarımızın taleplerini de alıyoruz. Yaptığımız her çalışmanın bir değerlendirmesini yapıp kamu kurumları ile bunu paylaşıyoruz. Veteriner arkadaşlarımızla kırsalın en ücra köşesine kadar ulaşıyoruz. Hayvancılık konusunda hangi sıkıntıların yaşandığı ve nelerin yapılması gerektiği konusunda tespitler yapıyoruz. Yaptığımız bu çalışmalarla aslında kamunun önüne ışık tutuyoruz. Meslektaşlarımız 7 gün 24 saat sahada hizmet veren bir meslek kolunda çalışıyor. Gece-gündüz kırsalda olaylara müdahale ediyorlar. Özellikle gece seyahatlerde bir yere giderken kendi güvenliklerini sağlamak için olası tehlikelere karşı ruhsatlı silah talepleri var. Zaman zaman kırsalda olan arkadaşlarımız yabani hayvan saldırılarına uğrayabiliyor. Bu en önemli risk. Birçok meslek grubu taşıma ruhsatlı silah sahibidir. Gece-gündüz, dağ bayır demeden dolaşan veteriner hekimlerde, yapılacak yasal bir düzenleme ile taşıma ruhsatlı silah sahibi olmak istemektedir" dedi.



"Halk sağlığını tehdit eden salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede en etkili meslek grubu"



Veteriner hekimlerin diğer taleplerine de değinen Muruz, "Suni tohumlama uygulaması konusunda KDV'nin kaldırılması talepleri var. KDV'nin kaldırılmasının maliyetleri düşüreceği ve ıslah çalışmalarına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Halk sağlığı ve gıda güvenliğini en önemli parçalarından biri veterinerliktir. Halk sağlığını tehdit eden salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadelede en etkili meslek grubudur. Kamu sağlığını korumada üstlendiği rol ile kendisinin özlük hakları arasında büyük bir uçurum var. Bu hizmetleri yürütürken sağlık personeli, özlüğe gelince sağlık personeli değil. Bu yaklaşımla özellikle yıpranma payından mahrum bırakılmış. Bütün sağlık personeline verilen bu hak veterinerlik mesleğine verilmedi" diye konuştu. - SAMSUN

