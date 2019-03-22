Son Dakika Haberleri: Veterinerlik Fakültesi Bu Yıl Öğrenci Alacak

Veterinerlik Fakültesi Bu Yıl Öğrenci Alacak

1 saat önce

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Sorgun'da kurulan veteriner fakültesinin bu yıl öğrenci alacağını bildirdi.

Veterinerlik Fakültesi Bu Yıl Öğrenci Alacak, System.String[]
Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, Sorgun'da kurulan veteriner fakültesinin bu yıl öğrenci alacağını bildirdi.


Sorgun Kaymakamlığı tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısında konuşan Karacabey, "Bozok Üniversitesi Sorgun Meslek Yüksek Okulu binasında eğitim öğretime başlayacak olan veterinerlik fakültemizde tüm çalışmalar tamamlandı. Yaptığımız çalışmalarla öğretim üyesi ve hoca sorunu da çözümlendi. Şu anda da yeni hocalarla da görüşmelerimiz sürüyor. 2019-2020 eğitim öğretim yılında inşallah ilk öğrencilerimizi alacağız." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:26 Kaynak: AA

Sorgun, Karacabey, Bozok Üniversitesi, Güncel
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