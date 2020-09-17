Veto edilen Sular Vadisi Başakşehir Belediyesine tahsis edildi - Son Dakika

Veto edilen Sular Vadisi Başakşehir Belediyesine tahsis edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği Sular Vadisi, yeniden Başakşehir Belediyesine 10 yıllığına tahsis edildi.

Veto edilen Sular Vadisi Başakşehir Belediyesine tahsis edildi, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ettiği Sular Vadisi, yeniden Başakşehir Belediyesine 10 yıllığına tahsis edildi.

İBB Meclisi'nin eylül ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde toplandı.

İBB Meclisi'nin 2020 Mart gündeminde verilen önerge ile daha önce Başakşehir Belediyesi tarafından amfi tiyatro, tuvalet, sosyal tesis, nikah salonu olarak kullanılan yapıların 10 yıllığına tekrar tahsis edilmesine dair karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 22 Temmuz'da yeniden görüşülmek üzere Meclis'e iade edildi.

Hukuk Komisyonu önceki kararında ısrar ederek, aynen kabul edilmesi yönünde görüş bildirdi.

İlgili madde, komisyon görüşü doğrultusunda, üye salt çoğunluğu sağlandığından ısrar kararı olarak oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

Kararla birlikte Sular Vadisi'ndeki yapı ve tesisler oy çokluğu ile 10 yıllığına Başakşehir Belediyesine tahsis edildi.

Beyoğlu'ndaki arsa Milli Eğitim Bakanlığına devredildi

Meclis'te, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yeniden görüşülmek üzere iade ettiği Beyoğlu'ndaki 29 dönümlük arsanın okul yapımı için Milli Eğitim Bakanlığına tahsis kararı da görüşüldü.

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi'nde bulunan taşınmaz 16 Temmuz'da gerçekleştirilen Meclis toplantısında 25 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığına tahsis edilmişti.

İBB Başkanı İmamoğlu, 22 Temmuz'da yazdığı Meclis'e iade yazısında, bahse konu taşınmazın bir bölümünün imar planlarında yol ve park fonksiyonunda kaldığının göz ardı edildiğini, ayrıca belediyenin uzman birimlerimden görüş alınmadığını belirtmişti.

Gündem maddesi hakkında söz alan Meclis Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, araziye okul yapılacağını ancak CHP'li İBB yönetiminin bunu engellediğini savunarak, "CHP Genel Başkanı dün yaptığı konuşmada 'Milli Eğitim Bakanlığı okul yapamıyorsa belediyelerimiz var.' dedi ancak burada Milli Eğitim Müdürlüğü okul yeri talep ediyor ama belediye okul yapımını engelliyor." dedi.

Gündem maddesi, komisyon görüşü doğrultusunda, üye salt çoğunluğu sağlandığından ısrar kararı olarak oylanarak oy çokluğu ile kabul edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Başakşehir, Temmuz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Veto edilen Sular Vadisi Başakşehir Belediyesine tahsis edildi - Son Dakika

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