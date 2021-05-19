Vevo Medya Kurucusu Mustafa Kıranatlıo: "Instagram en çok kullanılan sosyal medya platformu oldu" - Son Dakika

Sosyal medyada özellikle Instagram'da ismini duyuran blogger ve Vevo Medya Kurucusu Mustafa Kıranatlıo, Instagram'ın diğer sosyal medya platformlarına göre önemini vurgulayarak, "Instagram en çok kullanılan sosyal medya platformu oldu" dedi.

Günümüzde en çok bilinen sosyal medya platformu olan Instagram milyonlarca kullanıcı tarafından aktif şekilde kullanılıyor. E-ticaret firmaları Instagram sayesinde hedef kitlelerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Facebook tarafından 2012 yılında 1 milyar dolara satın alınan platformun çok fazla kitleye ulaşmasına dikkat çeken genç girişimci Mustafa Kıranatlıo, "Instagram içerik satışı, pazarlama, kitle oluşumu, takipçi fazlalığı ve ağ oluşturma gibi birçok farklı alan için mükemmel bir platform. Eğer doğru kullanımı olursa Instagram çok etkili bir sosyal medya kuruluşu" dedi.

Instagram hesabında çok sayıda takipçiye sahip olan genç girişimci Mustafa Kıranatlıo, "Günümüzde Instagram kullanmayan kişi sayısı yok denecek kadar az. İnsanlar bu şekilde iletişim kurmaktan ve gönderilerini bu sosyal medya platformundan paylaşmaktan mutlular. Doğru kullanıldığı takdirde çok yararlı olacağını düşünüyorum. En çok tercih edilen sosyal medya platformunu kullanırken belli başlı kurallara uyma zorunluluğu vardır. Eğer hedefiniz yüksek seviyeli bir takipçi kitlesi ise Instagram doğru bir platformdur. Ancak Instagram kullanırken dikkat edeceğiniz kuralları göz ardı etmeyin" şeklinde konuştu. - KAHRAMANMARAŞ