Veysel Can Kartal'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Veysel Can Kartal'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Veysel Can Kartal'da son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

KKTC'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kartal'ın sevilen iş adamlarından ve Kartalspor'un eski yönetim kurulu üyesi Veysel Can düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Veysel Can Kartal'da son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

KKTC'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kartal'ın sevilen iş adamlarından ve Kartalspor'un eski yönetim kurulu üyesi Veysel Can düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.


Kartal Cemevi'nde düzenlenen törene Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı ve 18. 19. 20. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Kul, 24. Dönem Erzincan Milletvekili Erdoğan Özyalçın, sevenleri, yakınları ve çok sayıda Kartallı katıldı.


Veysel Can, Kartal Cemevi'nden öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydıntepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 06:38 Kaynak: İHA
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