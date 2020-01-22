Veysel Can Kartal'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

KKTC'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Kartal 'ın sevilen iş adamlarından ve Kartalspor 'un eski yönetim kurulu üyesi Veysel Can düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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