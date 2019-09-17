Son Dakika Haberleri: Veysel'den Belhanda'ya: 'Hakkını helal et'
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Veysel'den Belhanda'ya: 'Hakkını helal et'

38 dakika önce

Kasımpaşalı futbolcunun Belhanda'ya, "Hakkını helal et! Kesinlikle bir art niyet yoktu, çarpışmaydı.

Veysel'den Belhanda'ya: 'Hakkını helal et', System.String[]

Kasımpaşalı futbolcunun Belhanda'ya, "Hakkını helal et! Kesinlikle bir art niyet yoktu, çarpışmaydı. Çenenin kırıldığını öğrenince çok üzüldüm, gelip görmek istedim. Bir an önce iyileşip sahalara dönmeni diliyorum" dedi.


Belhanda da Veysel'e ziyareti için teşekkür etti ve iyileşince birlikte yemek yeme sözü verdi.


Bu arada Galatasaray Sağlık Kurulu'nun Younes elhanda'yı 28 Eylül'deki Fenerbahçe maçına yetiştirmek için plastik cerrahlar ile özel bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.


Faslı futbolcunun iyileşme sürecini takip eden doktorlar, uygun gördükleri taktirde derbi maçta özel bir maskeyle sahaya çıkmasına izin verecek.

Younes Belhanda, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:40 
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