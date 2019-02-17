Veysel Eroğlu - Afyonkarahisar'a Yapılan Yatırımlar
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- Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun konuşması AFYONKARAHİSAR - Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:26 Kaynak: AA
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