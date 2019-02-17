Son Dakika Haberleri: Veysel Eroğlu - Afyonkarahisar'a Yapılan Yatırımlar

Veysel Eroğlu - Afyonkarahisar'a Yapılan Yatırımlar

47 dakika önce

- Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun konuşması AFYONKARAHİSAR - Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

- Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun konuşması AFYONKARAHİSAR - Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:26 Kaynak: AA

Afyon, Veysel Eroğlu, Güncel
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