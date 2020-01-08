Veysel Karakış dualarla toprağa verildi - Son Dakika

Bir dönem Türk Diyanet Vakıf-Sen Balıkesir İl Başkanlığı yapan, Balıkesir İl Müftülüğü personeli Veysel Karakış tedavi gördüğü Balıkesir şehir hastanesinde hayatını kaybetti.



Türlk Diyanet Sen Başkanlığı yaparken emekli olan Veysel Karakış tedavi gördüğü hastanede hayatının kaybetti. Cenazesi memleketi Bigadiç ilçesinin Kırsal mahallesi Davutlarda toprağa verilen Veysel Karakış'ın cenaze namazını il müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Cenaze namazına Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hakan Paş, KAMU-SEN İl Temsilcisi Ahmet Baki, Türk Sağlık Sen İl Temsilcisi Musa Bilal, Türk Diyanet Vakıf-Sen Şube Başkanı Mustafa Kutlu, Türk Enerji-Sen Marmara Şube Başkan yardımcıları Hasan Ovalı,Turan Şenses, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. - BALIKESİR