Son Dakika Haberleri: Veysel Karani Beldesi Yeni Lise Binasına Kavuşuyor

Veysel Karani Beldesi Yeni Lise Binasına Kavuşuyor

53 dakika önce

Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani Beldesinde yapılan lise binası bitme aşamasına geldi.

Veysel Karani Beldesi Yeni Lise Binasına Kavuşuyor, System.String[]
Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani Beldesinde yapılan lise binası bitme aşamasına geldi.


İl Milli Eğitim Müdür Vekil İsa Güneş, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak olan 16 derslikli lise binasının 7 milyon liraya mal olduğunu aktardı.


Siirt'te son dönemde eğitimde önemli yatırımlar yapıldığını kaydeden Güneş, "Son 17 yılda ilimizde okulların fiziki ve teknolojik alt yapısına yapılan yatırımla eğitimin niteliği arttı. Veysel Karani Beldesinde 7 milyon liraya mal olan lisenin inşaat çalışmaları bitme aşamasında, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilecek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:39 Kaynak: AA

Baykan, Siirt, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Akar'dan Fırat'ın Doğusuna ve Münbiç'e Operasyon Sinyali: Hazırlıklar Tamam Son Dakika! Akşener, CHP'nin İzmir Adayına Sahip Çıktı: Babadan Oğula Suç Geçmez

Usta Oyuncu Nuri Alço'dan Olay İtiraf: Ayşen Gruda'nın Cenazesinde 5 Bin Liram Çalındı 9 Bakanlık Harekete Geçti! Ulusal Beslenme Konseyi Kuruluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 10:32:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Veysel Karani Beldesi Yeni Lise Binasına Kavuşuyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]