Veysel Karani Beldesi Yeni Lise Binasına Kavuşuyor
53 dakika önce
Siirt'in Baykan ilçesi Veysel Karani Beldesinde yapılan lise binası bitme aşamasına geldi.
Siirt
'in Baykan
ilçesi Veysel Karani
Beldesinde yapılan lise binası bitme aşamasına geldi.
İl Milli Eğitim Müdür Vekil İsa Güneş, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak olan 16 derslikli lise binasının 7 milyon liraya mal olduğunu aktardı.
Siirt'te son dönemde eğitimde önemli yatırımlar yapıldığını kaydeden Güneş, "Son 17 yılda ilimizde okulların fiziki ve teknolojik alt yapısına yapılan yatırımla eğitimin niteliği arttı. Veysel Karani Beldesinde 7 milyon liraya mal olan lisenin inşaat çalışmaları bitme aşamasında, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılına yetiştirilecek." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:39 Kaynak: AA
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