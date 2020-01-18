Veysel Sarı, Antalyaspor'a imzayı attı

Antalyaspor, Kasımpaşa ile yollarını ayıran 32 yaşındaki defans oyuncusu Veysel Sarı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı-beyazlıların Genoa'da forma giyen Sinan Gümüş ile de anlaştığı bildirilirken, Alman yıldız Podolski transferinde de ufak detayların kaldığı açıklandı.



Antalya Stadı'nda düzenlenen imza törenine, Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay, Yönetim Kurulu Üyesi Berkay Bahar ve Genel Menajer Servet Çavuşoğlu katıldı. Törende konuşan Altay, Antalyaspor'un devre arasının Veysel Sarı'yla ikinci transferini gerçekleştirdiğini söyledi. Veysel Sarı'nın, Kasımpaşa, Galatasaray ev Eskişehirspor formaları giydiğini aktaran Altay, "Bunda sonra Antalyaspor için hizmet edecek. 1.5 yıllık anlaşma sağladık, bir yıllık opsiyonumuz var. Hem Antalyaspor'a hem de Veysel'e hayırlı olsun" dedi.



"Sinan Gümüş yarın imzalıyor"



Transfer çalışmalarına devam ettiklerini dile getiren Altay, "Forvet oyuncusu Sinan Gümüş ile Genoa kulübüyle anlaştık. Sinan, akşam saatlerine Antalya'ya gelecek. Yarın da sözleşme imzalayacağız. Podolski ile belirli noktaya geldik, ufak detaylar kaldı. Yarına kadar sonuçlanır. Orta saha transferimiz için görüşmeler sürüyor. 3-4 alternatifimiz var. Onu da en kısa zamanda çözeriz" diye konuştu.



Sarı: "Antalyaspor'u hak ettiği yere getireceğiz"



Antalyaspor'un kendisi için yeni bir sayfa olduğunu dile getiren Veysel Sarı, "Uzun yıldır bu ligde oynuyorum. Ligdeki 4 takımda oynadım ve uzun yıllardan beri hizmet ettim. Antalyaspor'un şu an ki durumu iyi değil ama hep birlikte üstesinden geleceğiz. Bunu yapabileceğimiz için Antalyaspor'u tercih ettim. Antalyaspor'u ligde hak ettiği yere getireceğiz. Herkese hayırlı olsun" diye konuştu.



Bu sezon ligde 13 maçta forma giyen Veysel Sarı, 973 dakikada sahada kalırken 1 asist, 2 golle imza attı. Deneyimli futbolcu 3 kez de Ziraat Türkiye Kupası maçında forma giydi.



Kırmızı-beyazlılar daha önce Rus sol bek Fedor Kudryashov'u 1.5 yıllığına kadrosuna katmıştı. - ANTALYA