Veysel Tiryaki'den İşitme Engellilere Jest

Cumhur İttifakı ve AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, katıldığı radyo yayınını sosyal medya üzerinden işaret diliyle yayınladı.

Cumhur İttifakı ve AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, katıldığı radyo yayınını sosyal medya üzerinden işaret diliyle yayınladı.



AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, Yenimahalle için açıkladığı 200'ün üzerinde projeyi 10 radyonun ortak gerçekleştirdiği ortak yayında paylaştı. Yayın, Türkiye'de ilk defa sosyal medya üzerinden de işaret diliyle canlı yayınlandı. Toplumun gelişmesinin en önemli göstergelerinden birinin dezavantajlı kesimlerin yaşam kalitesi olduğunu söyleyen Tiryaki, "Yenimahalle'de önceliğimiz dezavantajlı kesimlerin sorunlarını çözmek olacak. Yeşil alanlardan sosyal donatılara kadar kenti dezavantajlı kesimlerin rahatça hareket edebileceği, üretebileceği ve eğitim alarak katma değer oluşturacağı alanlara dönüştüreceğiz" dedi.



Yenimahalle'yi sokak sokak dolaştığını ve her vatandaşa dokunmaya çalıştığını belirten Tiryaki, şunlara değindi:



"Ömrümün 30 yılını kamuda yönetici olarak geçirdim. 15 yıl boyunca kaymakamlık ve vali yardımcılığı 15 yıl da belediye başkanlığı yaptım. 30 yıllık süreçte önceliğim vatandaşın hakkını korumak ve vatandaşa hizmet etmek oldu. İyi hizmet etmek için sadece iyi insan olmak yetmez. Hizmet etmek bilgiyle, tecrübeyle olur. Kamunun kaynaklarını doğru kullanarak, vatandaşın parasını vatandaş için harcamanız gerekiyor. Biz yıllardır bütçemizin yarısını yatırıma harcıyoruz. Siz doğru yönetir ve kaynaklarınızı doğru kullanırsanız, gerçekleştirdiğiniz yatırımları kredi çekmeden, kamu arazilerini satmadan gerçekleştirirsiniz. Ben bugüne kadar benden önceki dönemden belediyeye ait bir metre kare yer satmadan, hiçbir finans kuruluşundan kredi ve destek almadan, belediyenin öz kaynakları ile Türkiye çapında projeler gerçekleştirdim. Sattığımız yerler oldu, ancak onları zaten sıfırdan bir ürettik ve satarak belediyeye kaynak oluşturduk."



Hakkında çıkartılan dedikodularda belediye başkanı olduğunda işçilerin işine son vereceğinin söylendiğini belirten Tiryaki, "Bugüne kadar hangi mezhepten, hangi meşrepten olursa olsun alın teri ile evine ekmek götüren kimseyi işten çıkarmadım. Benim kavgam işine bir gün bile gitmeyen bankamatik memurları ile oldu. Tüm işçilerimizin içi rahat olsun ama o bankamatik memurları korksun. Biz hak etmeyene kamunun malına el değdirmeyiz. Vatandaşın parasını emanet bilir, o parayı vatandaşa hizmet götürerek harcarız" şeklinde konuştu.



Bugüne kadar kimsenin özel hayatına karışmadığını belirten Tiryaki, "Hakkımızda içkili yerleri kapatacak dedikodusu da yayıyorlar. Altındağ'da içkili yerlere müdahale etmedim. 15 yıl boyunca böyle oldu, Yenimahalle'de de böyle olacak" dedi.



"Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diyen Tiryaki, şöyle konuştu:



"15 yıllık belediye başkanlığı sürecimizde Türkiye'nin örnek projelerini hayata geçirdik. En azı 20 dönüm, en büyüğü 1 milyon metrekare büyüklüğünde 89 park inşa ettik. Altınköy, Hamamönü, Ulucanlar projeleri Ankara'nın turizmi, ticareti için çok önemli projeler oldu. Yüzde 70'i imarsız, yüzde 85'i gecekondularla kaplı, kimsenin bile adını bilmediği bir yeri Ankara'nın, hatta Türkiye'nin cazibe merkezi haline getirdik. 1950 yılından beri göç veren bir ilçeyi tarihi dokusuna sahip çıkarak modern binalara, yeşil alanlara, sosyal donatılara kavuşturarak göç alan bir ilçe haline getirdik. Tüm bunları bilgimizle, tecrübemizle, belediyenin öz kaynakları ile yaptık. Yenimahalle'de de bunu başaracağız. Eğer Yenimahalleliler bizi seçerse, ilk günden çok çalışmaya başlayacağız." - ANKARA

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