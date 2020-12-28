Veyselkarani Belediyesi ile Belediye-İş arasında TİS imzalandı - Son Dakika

Siirt'in Baykan ilçesinin Veyselkarani Belediyesi ile Belediye İşçi Sendikası Siirt Şubesi arasında Toplu İş Sözleşmesi (TİS) imzalandı.

Belediyede düzenlenen törene, Veyselkarani Belediye Başkanı Murat Akgün ve Belediye-İş Sendikası Siirt Şubesi Başkanı Halit Akınay katıldı.

Akınay, desteklerinden dolayı belde belediye başkanı Akgün'e teşekkür ederek, 2 yıllık sözleşmede çalışanlara 52 günlük devlet ikramiyesi kazandırıldığını aktardı.

Sözleşmede ayıca çalışanlara aile ve çocuk ile yemek yardımlarını da kapsadığını dile getiren Akınay, "Yakacak yardımı, sorumluluk zammı ve direksiyon primi ön görülen sözleşmede, ücret zammı da yıllık enflasyon farkına göre belirlendi. En düşük taban ücreti 120 lira olacak şekilde izinler ve kıdem tazminatı hesaplaması tavanı yükseltilmiştir. Emeği geçenleri kutluyorum." diye konuştu.