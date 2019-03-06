Son Dakika Haberleri: Vezirhan Belediye Meclisi Son Toplantısını Yaptı

Vezirhan Belediye Meclisi Son Toplantısını Yaptı

8 dakika önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Meclisi, 31 Mart mahalli idareler seçimi öncesi son toplantısını yaptı.

Vezirhan Belediye Meclisi Son Toplantısını Yaptı, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Meclisi, 31 Mart mahalli idareler seçimi öncesi son toplantısını yaptı.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'un başkanlığında yapılan toplantıda meclis üyelerine hediye takdim edildi. Vezirhan Belediyesinde gerçekleşen son meclis toplantısıyla ilgili açıklamada bulunan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "2014-2019 yılları arasında beraber çalıştığımız değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla son toplantımızı yaptık. 5 yıldır Vezirhan için çok güzel kararlar alarak bizlere her konuda yardımcı olmuşlardır. Yaptığımız her eserde emekleri var, kendilerine çok teşekkür ederim. Bizler her zaman Vezirhan için varız üstümüze ne görev düşüyorsa yapmaya da hazırız" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:50 Kaynak: İHA

Bilecik, Vezirhan, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gebze-Halkalı Hattı İçin Korkutan Uyarı: Hayati Derecede Eksiklikler Var Soylu'nun "Meymenetsiz" ve "Zehirli" Sözlerine HDP'den Yanıt Geldi

Bakan Soylu: Seçimlerden Zayıf Çıkarsak HDP'nin Bulunduğu İttifak Türkiye'ye 4,5 Yılı Zehir Eder Survivor'da Ödülünü Kazanan Yarışmacısı, Sevgilisinden Beklediği İlgiyi Göremeyince Gözyaşlarına Boğuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 11:58:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vezirhan Belediye Meclisi Son Toplantısını Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]