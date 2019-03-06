Vezirhan Belediye Meclisi Son Toplantısını Yaptı
8 dakika önce
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Meclisi, 31 Mart mahalli idareler seçimi öncesi son toplantısını yaptı.
Bilecik
'in Vezirhan
Belde Belediye Meclisi, 31 Mart mahalli idareler seçimi öncesi son toplantısını yaptı.
Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş'un başkanlığında yapılan toplantıda meclis üyelerine hediye takdim edildi. Vezirhan Belediyesinde gerçekleşen son meclis toplantısıyla ilgili açıklamada bulunan Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, "2014-2019 yılları arasında beraber çalıştığımız değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla son toplantımızı yaptık. 5 yıldır Vezirhan için çok güzel kararlar alarak bizlere her konuda yardımcı olmuşlardır. Yaptığımız her eserde emekleri var, kendilerine çok teşekkür ederim. Bizler her zaman Vezirhan için varız üstümüze ne görev düşüyorsa yapmaya da hazırız" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:50 Kaynak: İHA
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