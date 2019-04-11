Vezirhan Belediyesi Mali Durumunu Açıkladı
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Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanlığı, yayımladığı yazılı mesajında belediyenin mali durumunu açıkladı.
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanlığı, yayımladığı yazılı mesajında belediyenin mali durumunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:59 Kaynak: İHA
Vezirhan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "8 Nisan 2019 tarihi itibariyle belediyemizin toplam esnaf, devlet kurumları ve İller Bankası borcu 1 milyon 458 bin 809 TL'dir. Banka mevcudumuz ise 60 bin 640 TL'dir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK
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