Vezirhan Belediyesi Mali Durumunu Açıkladı

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanlığı, yayımladığı yazılı mesajında belediyenin mali durumunu açıkladı.

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye Başkanlığı, yayımladığı yazılı mesajında belediyenin mali durumunu açıkladı.



Vezirhan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "8 Nisan 2019 tarihi itibariyle belediyemizin toplam esnaf, devlet kurumları ve İller Bankası borcu 1 milyon 458 bin 809 TL'dir. Banka mevcudumuz ise 60 bin 640 TL'dir" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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