Son Dakika Haberleri: Vezirhan da Akıllı Durağa Kavuşuyor

Vezirhan da Akıllı Durağa Kavuşuyor

1 saat önce

Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde yaşayan vatandaşlar da akıllı durağa kavuşuyor.

Vezirhan da Akıllı Durağa Kavuşuyor, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Beldesi'nde yaşayan vatandaşlar da akıllı durağa kavuşuyor.

Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, akıllı durak çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş "Artık Vezirhan da akıllı durağa kavuşuyor. Yapılması planlanan yerle ilgili çalışmamızı yaptık. Siparişini verdik, 15 metrekare büyüklüğünde son sistem ısıtmalı, soğutmalı ve televizyonlu olarak yaz ve kış şartlarına uygun olarak yapılacak olup inşallah en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Birileri konuşsun biz eserler bırakmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:03 Kaynak: İHA

Bilecik, Vezirhan, Yaşam
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