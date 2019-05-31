Son Dakika Haberleri: Vezirhan'da bayram temizliği başladı
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Vezirhan'da bayram temizliği başladı

1 saat önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesinde temizlik çalışmaları başladı.

Vezirhan'da bayram temizliği başladı, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından Ramazan Bayramı öncesinde temizlik çalışmaları başladı.

Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, temizlik çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası bir açıklamada bulunan Başkan Ocak, "Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde beldemizde temizlik çalışmaları hummalı bir şekilde devam ediyor. Mübarek Ramazan Bayramına kadar beldemiz içi parklarda, caddelerde, mezarlıklarda ve meydanlarda temizlik ve yabani otla mücadele çalışmaları bitirilecek olup Vezirhan'ımız bayramda tertemiz olacak" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:29 Kaynak: İHA
Bilecik, Ramazan Bayramı, Vezirhan, Yaşam
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