Vezirhan'da Çevre Çalışmaları Devam Ediyor
1 saat önce
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede çevre çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Bilecik
'in Vezirhan
Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede çevre çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş, "Vezirhan'ı güzelleştirmeye yeşillendirmeye gelecek nesillere daha yeşil daha yaşanılabilir bir Vezirhan için gece gündüz ekibimle birlikte çalışmaya devam. Çalışmalarda emeği geçen personelime çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:09 Kaynak: İHA
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