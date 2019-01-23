Son Dakika Haberleri: Vezirhan'da Çevre Çalışmaları Devam Ediyor

Vezirhan'da Çevre Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede çevre çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Vezirhan'da Çevre Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede çevre çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrasında kısa bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş, "Vezirhan'ı güzelleştirmeye yeşillendirmeye gelecek nesillere daha yeşil daha yaşanılabilir bir Vezirhan için gece gündüz ekibimle birlikte çalışmaya devam. Çalışmalarda emeği geçen personelime çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:09 Kaynak: İHA

Yaşam
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