Son Dakika Haberleri: Vezirhan'da çevre düzenleme çalışmaları
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Vezirhan'da çevre düzenleme çalışmaları

1 saat önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Vezirhan'da çevre düzenleme çalışmaları, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından beldede çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası bir açıklamada bulunan Ocak, "Beldemizin çeşitli bölgelerinde peyzaj bakım, çevre düzenleme ve güzelleştirme çalışmalarımız devam ediyor. Beldemiz İstasyon Mahallesine geçiş menfezlerinin duvarlarını boyayarak düzenli hale getirdik. Belediye binası çevresi, sosyal tesis ve saat kulesi etrafında peyzaj bakım ve budama çalışmalarını gerçekleştirdik. Belde içi refüjlerde temizlik ve bakım işlemlerini gerçekleştirdik. Beldemiz kantarında sağlıklaştırma çalışmalarına başladık. Belediye çalışacak, Vezirhan kazanacak" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:47 Kaynak: İHA
Hüseyin Ocak, Bilecik, Vezirhan, Yaşam
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