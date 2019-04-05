Son Dakika Haberleri: Vezirhan'da Devir Teslim Töreni Yapıldı

Vezirhan'da Devir Teslim Töreni Yapıldı

1 saat önce

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bilecik'in Vezirhan beldesinde seçimi kazanan Milliyetçi Hareket Partisi adayı Belediye Başkanı Hüseyin Ocak eski belediye başkanı Mehmet Duymuş'tan görevi devir aldı.

Vezirhan'da Devir Teslim Töreni Yapıldı, System.String[]
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Bilecik'in Vezirhan beldesinde seçimi kazanan Milliyetçi Hareket Partisi adayı Belediye Başkanı Hüseyin Ocak eski belediye başkanı Mehmet Duymuş'tan görevi devir aldı.

Vezirhan Belediyesi önünde gerçekleşen törende konuşma yapan eski Belediye Başkanı Mehmet Duymuş bunun bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, görevi devir alan Hüseyin Ocak'a görevinde başarılar diledi.

Daha sonra söz alan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak ise, seçim sürecinde desteklerini esirgemeyen belde halkına teşekkür ederek kazananın Vezirhan olduğunu söyledi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:26 Kaynak: İHA

Bilecik, Mehmet Duymuş, Hüseyin Ocak, Vezirhan, Yaşam
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