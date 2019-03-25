Son Dakika Haberleri: Vezirhan'da Doğalgaz Çalışmaları Başladı

Vezirhan'da Doğalgaz Çalışmaları Başladı

11 dakika önce

Bilecik'in Vezirhan Beldesi Kayalar Mahalles'inde doğalgaz bağlantısı çalışmaları başladı.

Vezirhan'da Doğalgaz Çalışmaları Başladı, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Beldesi Kayalar Mahalles'inde doğalgaz bağlantısı çalışmaları başladı.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in talimatıyla Kayalar Mahallemizde doğalgaz bağlantısı için gerekli çalışmalar başlatıldı. Beldemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:20 Kaynak: İHA

Mehmet Duymuş, Bilecik, Vezirhan, Yaşam
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