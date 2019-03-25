Vezirhan'da Doğalgaz Çalışmaları Başladı

Bilecik'in Vezirhan Beldesi Kayalar Mahalles'inde doğalgaz bağlantısı çalışmaları başladı.

Bilecik'in Vezirhan Beldesi Kayalar Mahalles'inde doğalgaz bağlantısı çalışmaları başladı.



Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in talimatıyla Kayalar Mahallemizde doğalgaz bağlantısı için gerekli çalışmalar başlatıldı. Beldemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - BİLECİK

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