Son Dakika Haberleri: Vezirhan'da Durak Çalışmaları Başladı

Vezirhan'da Durak Çalışmaları Başladı

2 saat önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından, beldede durak çalışmaları başladı.

Vezirhan'da Durak Çalışmaları Başladı, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi ekipleri tarafından, beldede durak çalışmaları başladı.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş, "Beldemiz yıldız park arkası, Gölpazarı kavşağı yanına durak çalışmamız başladı. Aynı bölgede bulunan karayolu kenarı arazisi temizlenerek çınar ve çam ağaçları dikildi. Beldeye diktiğimiz binlerce ağacı belki birileri şimdi fark etmeyecek fakat 3-5 sene sonra Vezirhan'ımız yemyeşil bir belde olacak" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:35 Kaynak: İHA

Gölpazarı, Mehmet Duymuş, Bilecik, Vezirhan, Yaşam
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