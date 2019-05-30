Vezirhan'da fırınlarda gramaj denetimi yapıldı

Bilecik'in Vezirhan beldesinde zabıta ekipleri tarafından fırınlarda gramaj denetimi yapıldı.

Bilecik'in Vezirhan beldesinde zabıta ekipleri tarafından fırınlarda gramaj denetimi yapıldı.



Vezirhan Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince beldede faaliyet gösteren fırınlarda üretilen pide ve ekmeklere gramaj denetimi yapıldı. Konu hakkında açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, "Geçtiğimiz günlerde ekmeğin gramajı artmış ancak fiyatı 1,5 TL ye yükselmişti. Yapılan bu zammın ardından belediye ekiplerimiz beldemizdeki ekmek üreticilerinde gramaj denetimi yaptı. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Komünist başkanın uygulamalarına Valilikten sert tepki

Maçoğlu, 6 zabıtanın Vali tarafından gözaltına aldırıldığını iddia etti! Valilikten açıklama geldi

Liseli Kızlar, hayallerinin peşinde Avrupa'ya açıldı

Tartışma bir anda alevlendi! Husumetlisine kasaptan aldığı satırla saldırdı