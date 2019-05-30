Son Dakika Haberleri: Vezirhan'da fırınlarda gramaj denetimi yapıldı
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Vezirhan'da fırınlarda gramaj denetimi yapıldı

1 saat önce

Bilecik'in Vezirhan beldesinde zabıta ekipleri tarafından fırınlarda gramaj denetimi yapıldı.

Vezirhan'da fırınlarda gramaj denetimi yapıldı, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan beldesinde zabıta ekipleri tarafından fırınlarda gramaj denetimi yapıldı.

Vezirhan Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekiplerince beldede faaliyet gösteren fırınlarda üretilen pide ve ekmeklere gramaj denetimi yapıldı. Konu hakkında açıklama yapan Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak, "Geçtiğimiz günlerde ekmeğin gramajı artmış ancak fiyatı 1,5 TL ye yükselmişti. Yapılan bu zammın ardından belediye ekiplerimiz beldemizdeki ekmek üreticilerinde gramaj denetimi yaptı. Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:53 Kaynak: İHA
Yaşam
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