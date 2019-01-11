Son Dakika Haberleri: Vezirhan'da Kapalı Halı Saha Çalışmaları Başladı

Vezirhan'da Kapalı Halı Saha Çalışmaları Başladı

17 dakika önce

Bilecik'in Vezirhan beldesinde kapalı halı saha çalışmaları başladı.

Vezirhan'da Kapalı Halı Saha Çalışmaları Başladı, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan beldesinde kapalı halı saha çalışmaları başladı.

Faaliyetleri yerinde inceleyen Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından bir açıklama yapan Duymuş, "İstasyon mahallesine yapımı devam eden kapalı halı sahamızın yan tarafına soyunma odaları, kafe salonu inşaatı başlamıştır. Kısa zamanda tamamlanıp vatandaşlarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunulacaktır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:29 Kaynak: İHA

Yaşam
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