Vezirhan'da Kapalı Halı Saha Çalışmaları Başladı
17 dakika önce
Bilecik'in Vezirhan beldesinde kapalı halı saha çalışmaları başladı.
Bilecik
'in Vezirhan
beldesinde kapalı halı saha çalışmaları başladı.
Faaliyetleri yerinde inceleyen Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ardından bir açıklama yapan Duymuş, "İstasyon mahallesine yapımı devam eden kapalı halı sahamızın yan tarafına soyunma odaları, kafe salonu inşaatı başlamıştır. Kısa zamanda tamamlanıp vatandaşlarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunulacaktır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:29 Kaynak: İHA
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