Son Dakika Haberleri: Vezirhan'da Kuyu Temizleme Çalışmaları Başladı

Vezirhan'da Kuyu Temizleme Çalışmaları Başladı

1 saat önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye ekipleri tarafından, Sakarya Nehri kenarında bulunan su pompalarının kuyu temizliği başladı.

Vezirhan'da Kuyu Temizleme Çalışmaları Başladı, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediye ekipleri tarafından, Sakarya Nehri kenarında bulunan su pompalarının kuyu temizliği başladı.

Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, yapılan temizleme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası kısa bir açıklamada bulunan Başkan Duymuş "Sakarya Nehri kenarında bulunan su pompalarının kuyu temizliği ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Yıllardır temizlenmeyen kuyularda oluşan kireçlenme ve oksitlenmeden dolayı tıkanan gözeneklerin açılması ile daha temiz su sağlanacaktır. Ekiplerimize çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:17 Kaynak: İHA

Bilecik, Sakarya, Vezirhan, Yaşam
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