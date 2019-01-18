Vezirhan'da Öğrenciler Karne Heyecanı Yaşadı
1 saat önce
Bilecik'in Vezirhan beldesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Bilecik
'in Vezirhan
beldesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
2018-2019 eğitim-öğretim yarıyılı, gerçekleştirilen karne törenleriyle son bulurken, ülkedeki tüm öğrenciler gibi belde okulundaki öğrenciler de 2 haftalık sömestr tatiline girdi. Yaklaşık 4 aylık eğitimleri de karneyle derecelendirildi. Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş da Belde İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Hem öğrencilere hem de eğitimcilere iyi tatiller dileyen Belediye Başkanı Mehmet Duymuş yarıyılda başarılar diledi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:24 Kaynak: İHA
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