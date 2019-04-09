Son Dakika Haberleri: Vezirhan'da Seçim Sonrası İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Vezirhan'da Seçim Sonrası İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

1 saat önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesinde, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından ilk meclis toplantısı Başkan Hüseyin Ocak'ın başkanlığında yapıldı.

Vezirhan'da Seçim Sonrası İlk Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesinde, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinin ardından ilk meclis toplantısı Başkan Hüseyin Ocak'ın başkanlığında yapıldı.

Yeni dönemin ilk meclis toplantısında konuşan Başkan Hüseyin Ocak, "2019-2024 tarihleri arasında 5 yıl süreyle Vezirhan'ımız için hizmet edecek yeni bir meclis oluştu. Oluşan bu meclis ile birlikte beldemize yakışır hizmetleri ortak karar alarak buradan çıkmasını ve şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrasında da uyumlu ve huzurlu bir meclis olacağımızı temenni ediyorum. Yaşamak ve yaşatmak için sloganıyla çıktığımız bu yolda vatandaşlarımızın daha huzurlu, daha konforlu ve daha mutlu yaşayabileceği bir Vezirhan'a meclis üyelerimizle beraber birinci adımı atmış oluyoruz. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından meclis gündeminde bulunan maddeler görüşüldü. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:02 Kaynak: İHA

Yaşam
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