Vezirhan'da yaz spor kursları başlıyor
51 dakika önce
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi ve Bilecik Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde olan yaz spor kursları başlıyor.
Bilecik
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:56 Kaynak: İHA
'in Vezirhan
Belde Belediyesi ve Bilecik Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde olan yaz spor kursları başlıyor.
Vezirhan Belediye Başkanı Hüseyin Ocak
, yaz spor kurslarının gençlere yaz tatilinde verimli olacağını belirtti. Ocak, "Belediye başkanlığımız ve Bilecik Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile belediyemiz bünyesinde ilk ve orta öğretim seviyesindeki gençlerimize öğleden sonraları ücretsiz olarak futbol, yüzme, satranç ve akıl oyunları kurslarımız olacaktır. Belediye çalışacak, Vezirhan kazanacak" dedi. - BİLECİK
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