Son Dakika Haberleri: Vezirhanlı Çocuklar Artık Kreşe Gidecek

Vezirhanlı Çocuklar Artık Kreşe Gidecek

11 dakika önce

Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi'nin projelerinden birisi olan Belediye Kreşi'nin çalışmaları başladı.

Vezirhanlı Çocuklar Artık Kreşe Gidecek, System.String[]
Bilecik'in Vezirhan Belde Belediyesi'nin projelerinden birisi olan Belediye Kreşi'nin çalışmaları başladı.

Yapılan kreş çalışmalarını yerinde inceleyen Vezirhan Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, bir projenin daha hayata geçtiğini ifade etti. Başkan Duymuş, "Bir projemiz daha gerçekleşiyor. Vezirhan Belediyesi Çocuk Kampüsü hayata geçiyor. Belediyemiz tarafından hayata geçen ve inşaatına başlanan Çocuk Kampüsü projemizin içerisinde bir adet kreş, bir adet oyun salonu, bir adet sanat atölyesi, bir adet bilim atölyesi ve sosyal donatılar bulunuyor. Çocuklarımızın eğlenerek eğitilmesine, sanat ve bilim dallarında küçük yaşlarda eğitilmesini sağlamasına ve kurulacak kreş ile aile ekonomisine katkı sağlamak isteyen bayanlarımıza yerinde ve önemli bir hizmet vermesine olanak sağlayacak bu projemiz beldemizde eksik olan önemli bir hizmete yol verecek. Toplamda 450 metrekarelik kapalı alanı bulunacak kampüs projemiz çocuklar için yapılan öncü projelerden biri haline gelecek. Kampüs binamızın dışında oyun alanı ve çocuk sokağı da bulunacak. Çocuk kampüsü projemiz beldemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 02:20 Kaynak: İHA

Bilecik, Vezirhan, Yaşam
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