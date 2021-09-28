Vezirköprü Belediye Başkanı Edis'ten belediye önündeki eylemle ilgili açıklama - Son Dakika

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, ilçede yaşanan eylemle ilgili, "Birtakım uygulama sorunları gerçek bağlamından saptırılarak art niyetli kimselerce basit siyasi çıkarları uğruna Belediyenin sorumluluğu dillendirilmeye başlanmış, Vezirköprü Belediye Başkanlığı şiddet içerikli olayların hedefi haline getirilmiştir." dedi.

Edis, makamında meclis üyelerinin de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, ilçede dün yaşanan olayların kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Belediye hizmet binası önünde akıl ve izan sahibi hiç kimsenin tasvip edemeyeceği olaylar meydana geldiğini belirten Edis, Vezirköprü Ovası'nın 21 Ocak 2017'de Resmi Gazete'de yayımlanarak büyük ova koruma alanı ilan edildiğini anlattı.

Vezirköprü ilçesine bağlı 24 mahalle sınırları içerisine alınarak Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu kapsamında uygulama alanı ilan edildiğini dile getiren Edis, şöyle devam etti:

"Buna yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kontrolünde işin ihalesi yapılmış, 14 Mart 2018'de DSİ yetkili ve görevli personellerince ihaleyi alan müteahhit firmaya yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. Yani yaklaşık 3,5 yıldır bu uygulama Vezirköprü ilçemizde devam etmektedir. Arazi toplulaştırılması işinin gerek temelinde gerekse uygulamasında Vezirköprü Belediyesinin hiçbir yetkisi, sorumluluğu ve fiili ilgisi, gözetim ve denetim yetkisi yoktur. Gerçek durum bu iken olayların ve çalışma alanındaki birtakım uygulama sorunları gerçek bağlamından saptırılarak art niyetli kimselerce basit siyasi çıkarları uğruna Belediyenin sorumluluğu dillendirilmeye başlanmış, Vezirköprü Belediye Başkanlığı şiddet içerikli olayların hedefi haline getirilmiştir."

Maddi ve manevi tüm imkanlarıyla zaman ve mesai mefhumu gözetmeksizin tüm mahalleler ve mahalle sakinlerine hizmet etmek çabası içinde olduklarını vurgulayan Edis, "Bu azimkar gayretlerimizi örseleyen, mülkiyeti tüm belde vatandaşlarına ait kamu binasına ve aracına zarar veren, kamu görevi ifa eden asker ve polis tüm güvenlik görevlileri ile belediye personelimize de yönelen, yasal hiçbir gereklilikle bağdaştırılamayacak ilkel saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. Vezirköprü Belediyesi olarak düne kadar olduğu gibi tüm mahallelerimizin her zaman hizmetinde olmaya devam edeceğimizi, hiçbir koşulun halkımızdan aldığımız hizmet, görev ve yetki aşkımıza engel olamayacağını kamuoyunun bilgisine saygı ile sunarız. Bunun birtakım siyasi çıkar bekleyen insanların oyunu olduğunu hepimiz izleyerek görüyoruz. Bu, birtakım provokatörlerin oyunudur. Halkımızı sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bundan sonraki yapacağımız çalışmalarla bu olayların üzerine giderek, neyin ne olduğunu hep birlikte göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Vezirköprü ilçesinde dün, 24 mahalleyi kapsayan Arazi Toplulaştırma Projesi'ne itiraz eden Adatepe Mahallesi sakinleri belediye binası önünde eylem yapmış ve belediye binasına zarar vermişti.