Son Dakika Haberleri: Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis Mazbatasını Aldı

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis Mazbatasını Aldı

1 saat önce

Vezirköprü ilçesinde yeniden belediye başkanı seçilen İbrahim Sadık Edis ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis Mazbatasını Aldı, System.String[]
Vezirköprü ilçesinde yeniden belediye başkanı seçilen İbrahim Sadık Edis ve belediye meclis üyeleri mazbatalarını aldı.

Vezirköprü İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende Edis, mazbatasını Vezirköprü İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Melih Cöhce'den aldı.

Törene, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt, MHP Vezirköprü İlçe Başkanı Dursun Gülünay ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Edis'in yanı sıra Vezirköprü Belediye Meclisine seçilen 24 üye de mazbatasını aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:25 Kaynak: AA

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